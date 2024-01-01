Желающих переселиться в Россию будет ждать сюрприз с 1 января

Как говорится в документе, знание русского языка можно подтвердить, предоставив документ о получении образования на территории России после 1 сентября 1991 года или его дубликат.

Также свидетельством о знании русского языка может служить диплом, выданный в зарубежном государстве. Правда, речь идёт только о тех странах, где русский — один из государственных языков.

Если же ни одного из этих документов у человека нет, придётся пройти собеседование. Заявление примут, если соотечественник покажет уровень русского, достаточный для общения в устной или письменной форме.

Требование не будет распространяться на тех, у кого уж есть российский паспорт, а также граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии.

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