Жен российских военнослужащих нельзя сократить просто так и не отпустить в отпуск. Раскрыты подробности

Список льгот женам военнослужащих определён Федеральным законом № 76-ФЗ и Федеральным законом № 53-ФЗ. Жёны военнослужащих по контракту имеют льготы и преимущества при подсчёте стажа на пенсию, в трудовых отношениях, по медицинскому обслуживанию.

Трудовой стаж

Если супруг военнослужащего не мог работать по специальности, потому что на новом месте жительства не было возможности, это время будет зачтено в общий трудовой стаж.

Но не более 5 лет в общей сложности, при условии, что им предшествовали или за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. При этом за каждый год такого нестрахового периода начисляется 1,8 пенсионных коэффициента.

Приоритет при трудоустройстве

Супруги военнослужащих получают преимущество при устройстве на работу в государственную организацию. Но реализация этого права будет в том случае, если в госорганизации есть свободные штатные единицы.

Если на работе будет сокращение, супруги военных будут защищены от этого. И на профессиональное обучение их направят одними из первых.

Отпуск

Также супруги военнослужащих могут взять отпуск одновременно с отпуском военнослужащего и такой же по длительности. Для этого супруге(у) просто нужно подать работодателю заявление с соответствующей просьбой, свидетельством о браке, справкой с места службы военного (с датами отпуска) или копией приказа о предоставлении ему отпуска. Если работодатель откажется оформлять отпуск в нужные даты, супруг(а) может обратиться в Трудовую инспекцию или в суд.