Жена Газманова рассказала о бизнесе сына от Мавроди. Он уже гребёт миллионы

«Ты ещё по-пацански бодр, но на тебе большая ответственность за 300 рабочих мест... Нести ответственность за бизнес на своих плечах с 18 лет — это опыт», — отметила Газманова в своём поздравительном посте.

По её словам, сын увлечён своей работой 24/7. Похоже, на личную жизнь времени у него не хватает. Мать пожелала, чтобы любовь постучалась в его сердце вовремя.

«Пусть тебя окружают друзья, но враги преподают уроки, укрепляя тебя, будь благодарен им. Помни, за тобой семья, охраняет твою спину. А я люблю тебя безусловно», — добавила она.

Отец Филиппа и младший брат Сергея Мавроди — Вячеслав Мавроди — был вице-президентом и главным бухгалтером МММ. После развала самой известной в России финансовой пирамиды он создал несколько фирм, в том числе «Всемирную службу взаимных добровольных пожертвований», которая действовала в интернете. В 2003 году его осудили за незаконную банковскую деятельность и незаконный оборот драгметаллов. Из тюрьмы Мавроди вышел через 5 лет.

Сын Филипп по стопам отца не пошёл: он создал приложение Fura, которое соединяет дальнобойщиков и владельцев грузов. В 2020 году Forbes писал, что за год работы оборот проекта превысил 400 млн рублей.