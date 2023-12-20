Жена писателя Цыпкина объявила о разводе. Брак подточила музыка
Создательница компании «Русмода» Оксана Лаврентьева объявила о разводе с писателем Александром Цыпкиным после 5 лет брака. В своём блоге она даже объяснила причину такого решения. По словам предпринимательницы, к мужу у неё никаких претензий нет и в их разводе никто не виноват. Просто их взгляды и вкусы изменились и уже не совпадают. Даже предпочтения в музыке стали разными, посетовала Лаврентьева. У неё это уже третий развод, у Цыпкина — второй.
© ololol/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«После долгих задушевных разговоров мы с Сашей приняли решение развестись», — написала Лаврентьева в Instagram (владелец — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
По словам предпринимательницы, когда она познакомилась с Цыпкиным, они совпадали буквально во всём: во взглядах на брак, на совместную жизнь. Они одинаково шутили, способы досуга у них тоже совпадали.
«Но на сегодня все эти мнения, взгляды и ценности и даже музыка кардинально расходятся...» — объяснила основательница «Русмоды».
Ну а дальше обычные слова про то, что они продолжают любить друг друга, остаются родными людьми, но в браке больше быть не могут.
От предыдущих браков у Лаврентьевой есть двое детей: дочь, которая уже сама замужем, и 17-летний сын. У Цыпкина детей нет, но и у него этот брак не был первым. Ранее писатель был женат на топ-менеджере «Мегафона» Елене Мартыновой — нынешней супруге певца Shaman. Детей у него нет.
Ранее мы рассказывали, кто из российских артистов недавно развёлся уже с седьмой женой.