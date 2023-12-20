Жена писателя Цыпкина объявила о разводе. Брак подточила музыка

«После долгих задушевных разговоров мы с Сашей приняли решение развестись», — написала Лаврентьева в Instagram (владелец — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам предпринимательницы, когда она познакомилась с Цыпкиным, они совпадали буквально во всём: во взглядах на брак, на совместную жизнь. Они одинаково шутили, способы досуга у них тоже совпадали.

«Но на сегодня все эти мнения, взгляды и ценности и даже музыка кардинально расходятся...» — объяснила основательница «Русмоды».

Ну а дальше обычные слова про то, что они продолжают любить друг друга, остаются родными людьми, но в браке больше быть не могут.

От предыдущих браков у Лаврентьевой есть двое детей: дочь, которая уже сама замужем, и 17-летний сын. У Цыпкина детей нет, но и у него этот брак не был первым. Ранее писатель был женат на топ-менеджере «Мегафона» Елене Мартыновой — нынешней супруге певца Shaman. Детей у него нет.

Ранее мы рассказывали, кто из российских артистов недавно развёлся уже с седьмой женой.