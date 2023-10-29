Женщина избавилась от навязчивых мыслей с помощью электрода. Его вживили в мозг

Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Главная героиня этой истории уже не первый год страдала от эпилепсии и обсессивно-компульсивного расстройства. Она перенесла операцию по удалению части мозга, которая должна была помочь справиться с эпиллепсией, но это не помогло.

Помимо судорог для её состояния были характерны навязчивые мысли и действия. Например, она мылась каждый раз после того, как меняла кошачий лоток и могла проверять, выключена ли плита, аж 45 минут.

Она сама обратилась ко врачам по поводу установки электрода, так как слышала, что это помогает улучшить контроль над психическими расстройствами. Женщина попросила медиков расширить имплант для воздействия на зону мозга, отвечающую за ОКР.

В итоге ей установили устройство длиной 32 мм. Оно охватило зоны мозга ответственные за судороги, мотивацию и навязчивые мысли. Через несколько месяцев состояние девушки значительно улучшилось.

О том, как ещё можно избавиться от навязчивых мыслей, можно узнать тут.