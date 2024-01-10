Женщина родила прямо на борту российского самолёта. На приданое скинулись пассажиры

О том, что рейс не получится обычным, стало понятно сразу после набора самолётом высоты — беременная женщина вдруг стала сильно кричать. Оказалось, у неё отошли воды и начались схватки.

Помогали ей стюардессы, одна из которых, Надежда Ивакина, в прошлом фельдшер, а также пассажирка — медсестра Мадина. Роды приняли на ряду, в котором три кресла. Всё прошло успешно и без осложнений, поэтому совершать экстренную посадку пилоты не стали. Но сразу по прилёте мать и малыша передали медикам.

Пока женщина рожала, пассажиры решили собрать малышке приданое. В итоге получилось 55 000 рублей и 3000 таджикских сомони (около 25 000 рублей).

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