Жизнь
19:20, 10 января 2024
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Женщина родила прямо на борту российского самолёта. На приданое скинулись пассажиры

Обычный рейс «Уральских авиалиний» 10 января закончился радостным событием. За несколько часов полёта из Жуковского в столицу Таджикистана Душанбе в салоне самолёта неожиданно прибавилось людей — одна из пассажирок родила девочку. А приземлился новый человек уже с приданым. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Женщина родила прямо на борту российского самолёта. На приданое скинулись пассажиры
© «Последние известия»/«ВКонтакте»

О том, что рейс не получится обычным, стало понятно сразу после набора самолётом высоты — беременная женщина вдруг стала сильно кричать. Оказалось, у неё отошли воды и начались схватки.

Помогали ей стюардессы, одна из которых, Надежда Ивакина, в прошлом фельдшер, а также пассажирка — медсестра Мадина. Роды приняли на ряду, в котором три кресла. Всё прошло успешно и без осложнений, поэтому совершать экстренную посадку пилоты не стали. Но сразу по прилёте мать и малыша передали медикам.

Пока женщина рожала, пассажиры решили собрать малышке приданое. В итоге получилось 55 000 рублей и 3000 таджикских сомони (около 25 000 рублей).

Ранее мы рассказывали о том, как не подозревающая о беременности саратовчанка родила на Новый год.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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