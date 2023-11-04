Женщина украла ребёнка прямо из роддома, проникнув туда через балкон
Порой непонятно, что подталкивает людей совершать безумные поступки. Тем более преступления, за которыми при любом раскладе последует наказание. Жительница бразильского Рио-де-Жанейро прокралась в роддом через балкон и выкрала новорождённого, пока его мать спала. Инцидент произошёл 1 ноября. Это история со счастливым концом.
Как сообщило издание Mirror, похитительницей оказалась 19-летняя девушка. Она проникла в палату, пока 27-летняя мать ребёнка и её соседки по палате спали, и унесла кроху. Воровку нашли через 6 часов. Её застали дома с её пятилетней дочерью и похищенной малюткой. Причём женщина уверяла всех в том, что это её ребёнок и она никого не крала.
Малыша вернули настоящей маме, он не пострадал. Против похитительницы завели уголовное дело.
Впрочем, на какие только схемы не идут преступники. Недавно в Петербурге мужчина сделал подкоп под жилую пятиэтажку, чтобы попасть в квартиру на первом этаже через пол. Он успел набрать себе всякого, но позже его такого креативного всё равно нашли.