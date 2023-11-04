Женщина украла ребёнка прямо из роддома, проникнув туда через балкон

Как сообщило издание Mirror, похитительницей оказалась 19-летняя девушка. Она проникла в палату, пока 27-летняя мать ребёнка и её соседки по палате спали, и унесла кроху. Воровку нашли через 6 часов. Её застали дома с её пятилетней дочерью и похищенной малюткой. Причём женщина уверяла всех в том, что это её ребёнок и она никого не крала.

Малыша вернули настоящей маме, он не пострадал. Против похитительницы завели уголовное дело.

Впрочем, на какие только схемы не идут преступники. Недавно в Петербурге мужчина сделал подкоп под жилую пятиэтажку, чтобы попасть в квартиру на первом этаже через пол. Он успел набрать себе всякого, но позже его такого креативного всё равно нашли.