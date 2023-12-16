Женщина пожаловалась на боли. Между желудком и кишечником у неё нашли ребёнка

Как сообщило издание Daily Mail, 37-летняя мама двух детей пожаловалась медикам на боли в животе, которые мучают её уже 10 дней. Медики после осмотра сообщили ей радостную новость — она беременна. Правда, беременность внематочная и срок уже 27 недель. Плод расположился между желудком и кишечником.

Врачам удалось сохранить ребёнка. Женщина проносила дитя под сердцем ещё 1,5 месяца и благополучно родила малыша с помощью кесарева сечения. Жизни матери и ребёнка ничего не угрожает, они прошли курс терапии и выписаны из больницы.

Ранее в Парагвае произошла другая удивительная история. Женщина обратилась к медикам с болями в животе и неожиданно родила.