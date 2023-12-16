Женщина пожаловалась на боли. Между желудком и кишечником у неё нашли ребёнка
Многие женщины не сразу узнают о том, что беременны: кто-то не замечает характерных симптомов, а кто-то списывает их на другие болячки. Есть и такие дамы, которые узнают о том, что станут мамами всего за пару часов до родов. Необычный случай произошёл на острове Реюньон в Индийском океане. Там женщина обратилась ко врачам с жалобами на боли в животе. Оказалось, с ЖКТ всё было в порядке.
Как сообщило издание Daily Mail, 37-летняя мама двух детей пожаловалась медикам на боли в животе, которые мучают её уже 10 дней. Медики после осмотра сообщили ей радостную новость — она беременна. Правда, беременность внематочная и срок уже 27 недель. Плод расположился между желудком и кишечником.
Врачам удалось сохранить ребёнка. Женщина проносила дитя под сердцем ещё 1,5 месяца и благополучно родила малыша с помощью кесарева сечения. Жизни матери и ребёнка ничего не угрожает, они прошли курс терапии и выписаны из больницы.
Ранее в Парагвае произошла другая удивительная история. Женщина обратилась к медикам с болями в животе и неожиданно родила.