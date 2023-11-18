Жила в спартанских условиях. Песков рассказал о жизни дочери во Франции

Как рассказал Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», во Франции Елизавета жила «очень бедно, в спартанских условиях». Его дочери пришлось преодолевать огромное количество трудностей, в том числе экономить на жилье и одежде. Она долго искала себя, отметил пресс-секретарь президента. Сейчас, по словам чиновника, всё устаканилось и всё нормально — Пескова стала изрядной карьеристкой.

Сейчас Елизавета Пескова живёт в Москве и работает над различными проектами. С февраля 2022-го из страны она не уезжала. Зато в 2022-м она вышла замуж. Её избранником стал бизнесмен из Чечни Руслан Голбазов.

Также в интервью Песков рассказал, какой будет Россия через 10 лет.