Жила в спартанских условиях. Песков рассказал о жизни дочери во Франции
Общественность склонна причислять детей высокопоставленных чиновников к золотой молодёжи, которая продвигается по жизни за счёт денег и связей своих родителей. Правда, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его дочь не такая — она никогда не была «мажором», а во время учёбы во Франции так вообще вела скромный образ жизни.
Как рассказал Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», во Франции Елизавета жила «очень бедно, в спартанских условиях». Его дочери пришлось преодолевать огромное количество трудностей, в том числе экономить на жилье и одежде. Она долго искала себя, отметил пресс-секретарь президента. Сейчас, по словам чиновника, всё устаканилось и всё нормально — Пескова стала изрядной карьеристкой.
Сейчас Елизавета Пескова живёт в Москве и работает над различными проектами. С февраля 2022-го из страны она не уезжала. Зато в 2022-м она вышла замуж. Её избранником стал бизнесмен из Чечни Руслан Голбазов.
Также в интервью Песков рассказал, какой будет Россия через 10 лет.