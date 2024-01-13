Жир не сожжёт. Диетолог развенчала самый популярный миф про ананас
Ананас — один из самых популярных и любимых у россиян тропических фруктов. Про него говорят, что он не просто диетический продукт, но и вовсе обладает способностью сжигать жир. Только вот, кажется, это не совсем верно. Всю правду о пользе ананасов для похудения раскрыла главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
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Можно ли похудеть с помощью ананаса
На самом деле ананас — просто кладезь всего полезного, в том числе для желудочно-кишечного тракта.
Например, в нём есть клетчатка, которая влияет на функциональное состояние органов ЖКТ и способствует нормализации липидного обмена, рассказала Стародубова.
Вдобавок в нём есть бета-каротин, витамины С, В1, В2, В6 и PP, а также кальций, магний, цинк, йод и органические кислоты.
Считается, что ананас помогает сжигать жир благодаря ферменту бромелайн. Он улучшает расщепление белков, обладает противовоспалительным действием и усиливает биодоступность питательных веществ.
Увы, это миф. Такой фермент действительно присутствует в ананасе, но он не наделяет его жиросжигающим эффектом, разочаровала диетолог. Вывод: похудеть, просто добавив в обычный рацион ананас, не получится.
Сколько ананаса можно есть в день
Несмотря на то что ананас не сжигает жир, в нём всё равно масса пользы. А вот калорий, наоборот, мало — примерно 50 ккал на 100 г продукта. Несмотря на это, налегать на ананасы не стоит, предупредила Стародубова.
Вот чем грозит чрезмерное увлечение тропическим фруктом:
- нарушение пищеварения, иногда сопровождающееся болями;
- вздутие живота;
- повышенное газообразование;
- нарушения стула;
- аллергические реакции.
Диетолог рекомендовала есть в день около 250–300 г ананаса, не больше. А детям до трёх лет лучше вообще его не давать, как раз из-за риска развития аллергии, сказала она в беседе с «Москвой 24».
Чтобы выжать максимум пользы из ананаса, диетолог посоветовала употреблять его в свежем виде или хотя бы в замороженном.
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