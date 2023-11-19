Жителей Сибири предупредили о серьезной опасности, которая надвигается на регион

В Сибири бушует ледяной ветер до 35 м/с. По словам местных жителей, он сносит крыши домов, фасады и теплицы, переворачивает машины, валит деревья и столбы ЛЭП — словом, меняет ландшафт городов и деревень.

Сообщается о 33 населённых пунктах, частично оставшихся без электричества и отопления. Экстренным службам не позавидуешь — несмотря на ураган, они устраняют все обрывы.

О пострадавших местных жителях пока ничего не сообщается. Но многие прочно засели в домах, потому что синоптики обещали ухудшение погоды — ветер усилится, и к нему добавится ещё и снег. Тем временем ураган уже дошёл до Красноярска.

Летом в Марий Эл из-за разбушевавшейся стихии погибло 8 человек. Это произошло из-за того, что у озера, где отдыхали люди, повалило деревья. Поэтому МЧС напомнило об алгоритме, которому нужно следовать во время стихийных бедствий, чтобы уберечь себя и близких.