Жители деревни опять устроили навозное побоище. Когда «метание дерьмом» больше не метафора

На странноватую картину приезжают посмотреть туристы со всего мира. Действительно, навозный фестиваль может неслабо заинтересовать, ведь традиция закидывать окружающих фекалиями восходит аж к XVIII веку.

История гласит, что однажды под телегу одного из жителей Гоматапуры попало божество. Оно оскорбилось и наказало сельчан, заставляя их каждый год устраивать драки. Но спустя несколько лет всё-таки смилостивилось и разрешило перейти на вонючую альтернативу.

Причём перед праздником кучу навоза, которая будет использоваться во время фестиваля, благословляет местное духовное лицо. Иначе эффект будет не тот. К тому же на мероприятии есть ещё одно развлечение — особое наказание для лжецов. Их ко всему прочему ещё и на осла сажают.

Если кажется, что измазываться навозом — это дико и так можно только в Индии, то ничего подобного. На днях это изобразила Дана Борисова, которая согласилась на бьюти-процедуру с козьим навозом. Что там было за дело и к чему всё привело — читайте здесь.