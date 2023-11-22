Жители деревни опять устроили навозное побоище. Когда «метание дерьмом» больше не метафора
В Индии жители деревни Гоматапура ежегодно устраивают фестиваль, который имеет специфическую репутацию и аромат. Участники праздника обмазываются навозом, а затем начинают швыряться им во всех, кто попадается под руку. Так местные жители не вымещают зло на соседях и родственниках, а расплачиваются за обиду, нанесённую божеству.
На странноватую картину приезжают посмотреть туристы со всего мира. Действительно, навозный фестиваль может неслабо заинтересовать, ведь традиция закидывать окружающих фекалиями восходит аж к XVIII веку.
История гласит, что однажды под телегу одного из жителей Гоматапуры попало божество. Оно оскорбилось и наказало сельчан, заставляя их каждый год устраивать драки. Но спустя несколько лет всё-таки смилостивилось и разрешило перейти на вонючую альтернативу.
Причём перед праздником кучу навоза, которая будет использоваться во время фестиваля, благословляет местное духовное лицо. Иначе эффект будет не тот. К тому же на мероприятии есть ещё одно развлечение — особое наказание для лжецов. Их ко всему прочему ещё и на осла сажают.
Если кажется, что измазываться навозом — это дико и так можно только в Индии, то ничего подобного. На днях это изобразила Дана Борисова, которая согласилась на бьюти-процедуру с козьим навозом. Что там было за дело и к чему всё привело — читайте здесь.