Жители Подольска замерзают в домах в 20-градусный мороз. Всё из-за прорыва на теплотрассе
Власти решили ввести режим ЧС локального характера из-за проблем с отоплением. Он позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы, заявил глава городского округа Григорий Артамонов. С 4 января жители многоквартирных домов микрорайона Климовска живут без тепла. Причина — прорыв на теплотрассе местной котельной. ЧП совпало с сильным похолоданием — до минус 20 градусов.
«Аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах», — рассказал Артамонов.
По его словам, наладить работу работу котельной всё же удалось, прорывы ликвидировали. Возвращение тепла в дома уже началось.
Жителей попросили обратить особое внимание на работу батарей.
По информации Shot, без отопления и горячей воды остались 173 дома, в них живёт около 21 000 человек. В результате температура в квартирах опустилась до 13–15 градусов, в подъездах прорвало трубы. Погреться можно было в пунктах, оборудованных тепловыми пушками.
Похожее ЧП 4 января случилось и в самой Москве. Около 20 многоэтажек остались без отопления и электричества. Виною этому — пожар на подстанции в Высоковольтном проезде.