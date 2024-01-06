Жители Подольска замерзают в домах в 20-градусный мороз. Всё из-за прорыва на теплотрассе

«Аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах», — рассказал Артамонов.

По его словам, наладить работу работу котельной всё же удалось, прорывы ликвидировали. Возвращение тепла в дома уже началось.

Жителей попросили обратить особое внимание на работу батарей.

По информации Shot, без отопления и горячей воды остались 173 дома, в них живёт около 21 000 человек. В результате температура в квартирах опустилась до 13–15 градусов, в подъездах прорвало трубы. Погреться можно было в пунктах, оборудованных тепловыми пушками.

Похожее ЧП 4 января случилось и в самой Москве. Около 20 многоэтажек остались без отопления и электричества. Виною этому — пожар на подстанции в Высоковольтном проезде.