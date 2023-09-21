Жителям крупных городов России рассказали о погоде на выходных

Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в обеих российских столицах скорость ветра с утра составит 3,7 м/с, а вечером — 2,7 м/с.

Утром в воскресенье в Москве температура воздуха в среднем достигнет +17 градусов. Днём она может подняться до +24 градуса, а вечером опустится до +20 градусов, отметили эксперты.

Самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В этих городах воздух прогреется до +26–28 градусов.

Прохладнее всего в выходные будет в Новосибирске и Красноярске, где температура будет гулять от +7 градусов до +9 градусов.