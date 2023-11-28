Жив или нет? Что случилось с бывшим бойфрендом Волочковой
Сергей Кузнецов, с которым балерина Анастасия Волочкова познакомилась на шоу «Давай поженимся!», после расставания с ней успел жениться и оказаться в СИЗО за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Весной 2023 года он избил свою молодую супругу — она оказалась в больнице с серьёзными травмами. Теперь же появилась информация о смерти Кузнецова, но и адвокат мужчины, и его жена это отрицают.
Сразу несколько телеграм-каналов сообщили о том, что Кузнецов скончался в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. По данным Baza, тело мужчины днём 28 ноября нашёл сокамерник.
При этом адвокат арестанта утверждает, что его клиент жив — так сказал родным следователь — и готовится к очной ставке. Но, по информации Shot, юрист просто ещё не знает о смерти Кузнецова.
Жена мужчины также уверена, что он жив, сообщил Mash. Она как раз поехала на очную ставку с ним.
Что случилось на самом деле и случилось ли, будет понятно позже.