Живая ёлка совсем не пахнет? Вооружитесь пульверизатором

Вариант минимум — слабо увлажнять субстрат один раз в сутки и опрыскивать ёлку из пульверизатора водой температуры чуть ниже комнатной.

А вообще, интенсивность запаха в первую очередь зависит от самой ёлки , отметил агроном. Хвоя должна быть яркой, а ветки упругими и равномерно опушёнными. Кора — здоровая, без механических и других повреждений. Также важно наличие смолы, благодаря которой и появляется аромат.

Лучше, чтобы дома ёлка стояла в ведре с субстратом. Оптимальный, по мнению Яковлева, — чистый крупный песок или смесь его с опилками и сухим торфом.

Если всё хорошо и с ёлкой, и с её установкой, запах хвои будет ровным и интенсивным в течение 5–9 дней , причём почти по всему помещению, а не только там, где она стоит.

Хвойный аромат не только радует домочадцев, но и положительно влияет на здоровье. Как рассказала микробиолог Софья Цветикова, он способен защитить от заболеваний дыхательной системы, туберкулёза и пневмонии.