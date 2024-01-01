«Живу автономно». Боня развеяла слухи о богатом покровителе

Но Боня развеяла все слухи на этот счёт. По её словам, уже много лет она обеспечивается себя сама и не полагается на ухажёров. «Я автономно живу уже не одно десятилетие. Меня никто не содержит», — сказала она в ответ на провокационный вопрос участников шоу «Что было дальше?».

Женщина уже рассказывала, что добиваться успеха ей помогает фиксация целей на бумаге так, как будто они уже исполнились.

Недавно богатый парень Бони подарил её небюджетное украшение. Вот что это было.