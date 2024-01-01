«Живу автономно». Боня развеяла слухи о богатом покровителе
44-летняя Виктория Боня недавно сделала дорогостоящую пластику лица. Кроме этого, телеведущая регулярно хвастается дорогим украшениями и фотографиями дорогостоящего отпуска в тёплых краях в Сети, да и вообще, похоже, мало в чём себе отказывает. Из-за этого поклонники задались вопросом, откуда она берёт на всё это деньги. Может, богатый поклонник всё оплачивает?
Но Боня развеяла все слухи на этот счёт. По её словам, уже много лет она обеспечивается себя сама и не полагается на ухажёров. «Я автономно живу уже не одно десятилетие. Меня никто не содержит», — сказала она в ответ на провокационный вопрос участников шоу «Что было дальше?».
Женщина уже рассказывала, что добиваться успеха ей помогает фиксация целей на бумаге так, как будто они уже исполнились.
Недавно богатый парень Бони подарил её небюджетное украшение. Вот что это было.