Живущих за границей россиян поставят на особый учёт

Пока что чиновники, по словам Захаровой, собираются чётко сформулировать само понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизировать правовой статус таких граждан.

У эмигрантов есть ещё 1,5 года до принятия документа. «Соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов МИД России представит в правительство Российской Федерации к 20 июня 2025 года», — пояснила спикер МИДа.

Как именно консульский учёт изменит жизнь уехавших за рубеж россиян, Захарова не уточнила.

31 января Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки, призывы к введению санкций и другие преступления. Депутаты говорили, что закон направлен против уехавших из страны россиян, которые не поддерживают политику РФ.

«Позволяют себе публично лить грязь на нашу страну. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — возмущался спикер нижней палаты Вячеслав Володин.