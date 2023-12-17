Живые ёлки подорожали почти вдвое. На какую сумму рассчитывать россиянам

По данным Shot, ёлка высотой около двух метров стоит почти 12 000 рублей. Если нужна чуть выше двух, то готовьтесь выложить уже около 19 000. В прошлом году живые ели стоили в основном до 10 000 рублей.

Есть бюджетные российские ёлки, но, по данным телеграм-канала, они слишком потрёпанные. Стоят — 1100 рублей.

Разочароваться в новогоднем дереве можно, даже купив самое пышное и красивое, но очень заранее. Для того чтобы оно не осыпалось, в Роспотребнадзоре порекомендовали ставить ёлку лишь в 20-х числах декабря.