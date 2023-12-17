Живые ёлки подорожали почти вдвое. На какую сумму рассчитывать россиянам
Ёлочка из леса — удовольствие, но не из дешёвых. А в этом году — особенно: с 2022-го новогодние деревья подорожали почти в два раза. Причина в санкциях и очень дорогой логистике — прежде чем попасть к россиянам, деревья проходят три границы, отметил телеграм-канал. Например, лесных красавиц из Германии везут через Чехию и Белоруссию — это увеличивает конечную цену. Российские ёлки тоже есть, но и они прилично подросли в цене.
По данным Shot, ёлка высотой около двух метров стоит почти 12 000 рублей. Если нужна чуть выше двух, то готовьтесь выложить уже около 19 000. В прошлом году живые ели стоили в основном до 10 000 рублей.
Есть бюджетные российские ёлки, но, по данным телеграм-канала, они слишком потрёпанные. Стоят — 1100 рублей.
Разочароваться в новогоднем дереве можно, даже купив самое пышное и красивое, но очень заранее. Для того чтобы оно не осыпалось, в Роспотребнадзоре порекомендовали ставить ёлку лишь в 20-х числах декабря.