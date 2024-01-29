«Жутко бесит». Самойлова раскритиковала брови своей дочери

12-летняя Ариэла уже вовсю идёт по стопам отца и даже выпустила свой сольный трек, поэтому выглядеть модно ей важно. В запрещённой соцсети Самойлова показала, какой лук её дочь выбрала для выступления, а ещё посетовала, что старшенькая выщипала брови.

Она объяснила, что всеми силами пыталась отговорить Ари от этой затеи и объясняла, что тонкие брови — это некрасиво и не модно, но дочь искренне не могла понять, что же в них некрасивого. В сторис блогерша показала и свою маму — Евгению Николаевну, которая подтвердила, что переубедить внучку было нереально. Поэтому они отправили Ариэлу к косметологу.

Ранее Самойлова в ответ на критику по вопросу воспитания детей сказала, что её дети самые умные и прекрасные.