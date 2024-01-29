Опубликовано 29 января 2024, 11:20
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«Жутко бесит». Самойлова раскритиковала брови своей дочери
Подростковые взгляды на красоту не всегда совпадают с мнением старшего поколения. Да и в принципе красота — понятие относительное и каждый её понимает по-своему. Вот и в семье многодетной мамы Оксаны Самойловой произошёл такой же разлад. Её старшая дочь Ариэла решила выщипать себе брови до тонких линий, потому что ей так кажется красивым. А вот её маме такое решение пришлось не по душе.
12-летняя Ариэла уже вовсю идёт по стопам отца и даже выпустила свой сольный трек, поэтому выглядеть модно ей важно. В запрещённой соцсети Самойлова показала, какой лук её дочь выбрала для выступления, а ещё посетовала, что старшенькая выщипала брови.
Она объяснила, что всеми силами пыталась отговорить Ари от этой затеи и объясняла, что тонкие брови — это некрасиво и не модно, но дочь искренне не могла понять, что же в них некрасивого. В сторис блогерша показала и свою маму — Евгению Николаевну, которая подтвердила, что переубедить внучку было нереально. Поэтому они отправили Ариэлу к косметологу.
Ранее Самойлова в ответ на критику по вопросу воспитания детей сказала, что её дети самые умные и прекрасные.