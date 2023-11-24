Жутко запотевают окна в квартире? Есть простое решение
Многие россияне с приходом холодного времени года замечают, что окна начинают запотевать. Есть не одна причина этого явления, начиная с неправильной установки стеклопакетов. Но часто конденсат появляется по банальной причине — из-за высокой влажности воздуха. «Аргументы и факты — Томск» поделились советами о том, как исправить ситуацию.
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Во-первых, важно часто проветривать помещение — открывайте окно минимум на 10 минут несколько раз в день.
Во-вторых, можно использовать утеплитель для окон. Благодаря ему уменьшится разница температур между воздухом внутри и за окном, а значит, у конденсата будет меньше шансов появиться.
Вариант посложнее — установить вентиляционную систему. Она будет убирать из воздуха лишнюю влагу.
А можно использовать специальные средства — например, антиконденсатные спреи или плёнки, которые создают защитный слой на поверхности стекла.
Ещё проверьте, что у вас стоит на окне и рядом с ним. Растения лучше отодвинуть от стекла, бельё сушить подальше, а ещё не заваливать подоконник вещами.
Куда хуже проблемы конденсата холод в квартире. Но и на него есть управа. Менеджер компании Rockwool, специализирующейся на теплоизоляции, Александр Коршунов рассказал, чем можно утеплить помещение. Среди вариантов есть самые элементарные — например, фольга.