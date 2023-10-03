Жёсткая посадка. Парашютистка остановила работу российского аэропорта

Как же парашютистку занесло на территорию аэропорта? Ответ очевидный — ветром. Причём она была такая не единственная — вместе с ней в тот день десантировалось около 100 человек. Нескольких из них тоже унесло к воздушной гавани.

Однако только одна парашютистка приземлилась прямо перед носом самолёта. К счастью для всех героев этой истории, спортсменку успели унести с места приземления до того, как самолёт начал взлетать.

Тем не менее на тормозах инцидент с парашютистами решили не спускать. По данному факту начали проверку, отметил телеграм-канал.

Если вы тоже часто летаете на самолётах, наверняка знаете, что задержать вылет могут в самый неподходящий момент и по самым разным причинам. На этот случай есть инструкция, как стрясти деньги за задержку рейса.