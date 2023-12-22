Зимнее солнцестояние 22 декабря: народные приметы и что нельзя делать в этот день
В этот день начнётся астрономическая зима, которая продлится до дня весеннего равноденствия — 20 марта 2024 года. Сейчас же солнце опустится ниже горизонта и застынет в таком положении на долгое время. Из-за этого световой день будет очень коротким, а ночь, наоборот, длинной. Какие приметы и традиции есть для этого дня — читайте ниже.
День зимнего солнцестояния приходится не на конкретную дату, а на период. Например, на 20 декабря это явление выпадет в 2080 году, а 23-го — в 2303-м. Наблюдать самое низкое положение солнца 22 декабря можно будет в 06:27 по московскому времени.
Пока Северное полушарие будет испытывать на себе зимнее солнцестояние с самыми длинными ночами в году, в Южном полушарии случится летнее солнцестояние, при котором ночи будут очень короткими, а вот дни — длинными.
Необычное поведение солнца замечали ещё в Древней Руси. Славяне в этот день отмечали рождение бога зимнего солнца Коляды. Они устраивали костры, водили хороводы, пекли хлеб и пироги в виде солнца и просили бога о хорошем урожае в следующем году.
Приметы в день зимнего солнцестояния
Пасмурная погода — к ранней весне, светлая погода — к долгой зиме. Сильный снегопад — к снежной зиме, отсутствие осадков — к ясному небу до Святок (7−18 января).
В этот день хорошо подвести итоги, а перед этим избавиться от всех мрачных мыслей и лишнего хлама, можно накануне устроить генеральную уборку. В день зимнего солнцестояния нельзя ссориться, ругаться матом и вообще хоть как-то транслировать негативные эмоции в мир, иначе они сохранятся на весь год,
Какие праздники приходятся на 22 декабря?
В России в этот день отмечают:
- День энергетика;
- День рождения российского хоккея;
- День бардовской песни.
А с именинами 22 декабря можно поздравить:
- Анну;
- Софрония;
- Василия;
- Александра;
- Степана;
- Владимира.
А если ещё не отошли после прошлых праздников, то есть лайфхак, как это сделать в короткое время. Узнать о нём на будущее можно здесь.