Зимнее солнцестояние 22 декабря: народные приметы и что нельзя делать в этот день

День зимнего солнцестояния приходится не на конкретную дату, а на период. Например, на 20 декабря это явление выпадет в 2080 году, а 23-го — в 2303-м. Наблюдать самое низкое положение солнца 22 декабря можно будет в 06:27 по московскому времени.

Пока Северное полушарие будет испытывать на себе зимнее солнцестояние с самыми длинными ночами в году, в Южном полушарии случится летнее солнцестояние, при котором ночи будут очень короткими, а вот дни — длинными.

Необычное поведение солнца замечали ещё в Древней Руси. Славяне в этот день отмечали рождение бога зимнего солнца Коляды. Они устраивали костры, водили хороводы, пекли хлеб и пироги в виде солнца и просили бога о хорошем урожае в следующем году.

Приметы в день зимнего солнцестояния

Пасмурная погода — к ранней весне, светлая погода — к долгой зиме. Сильный снегопад — к снежной зиме, отсутствие осадков — к ясному небу до Святок (7−18 января).

В этот день хорошо подвести итоги, а перед этим избавиться от всех мрачных мыслей и лишнего хлама, можно накануне устроить генеральную уборку. В день зимнего солнцестояния нельзя ссориться, ругаться матом и вообще хоть как-то транслировать негативные эмоции в мир, иначе они сохранятся на весь год,

Какие праздники приходятся на 22 декабря?

В России в этот день отмечают:

День энергетика;

День рождения российского хоккея;

День бардовской песни.

А с именинами 22 декабря можно поздравить:

Анну;

Софрония;

Василия;

Александра;

Степана;

Владимира.

А если ещё не отошли после прошлых праздников, то есть лайфхак, как это сделать в короткое время. Узнать о нём на будущее можно здесь.