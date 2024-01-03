Жизнь
22:00, 03 января 2024
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Зимняя радуга удивила россиян

Эффект гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности («гало» в переводе с греческого — «круг»). Причина этому — преломление солнечных лучей в мелких ледяных кристаллах. Часто гало называют зимней радугой и третьим солнцем. 2 января его увидели жители нескольких регионов России.

Зимняя радуга удивила россиян
© Unsplash/Miha Rekar

Фотографиями необычного природного явления поделились жители Московской области. Эффект гало появляется зимой в морозную погоду, а в Подмосковье как раз резко похолодало. Столбики термометров днём 2 января опустились до минус 19 градусов.

Такое гало увидели жители Ярославля, Тюмени, Кирово-Чепецка и Нижегородской области.

А совсем скоро россиян ждёт первый в 2024 году звездопад. В ночь на 3 января максимума достигнет метеорный поток Квадрантиды. Обещают, что на небе покажутся около 120 метеоров в час.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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