Зря обливаетесь. Закаливание оказалось бесполезным для иммунитета

«В других исследованиях выяснили, что в основном влияние на давление и риск смерти оказывают спорт и изменение образа жизни , нежели закаливающие процедуры», — рассказал в своём телеграм-канале врач спортивной медицины, травматолог и реабилитолог Георгий Темичев.

При этом медик признал, что закаливание помогает чуток похудеть. Холодная вода освобождает влияет на активность бурой жировой ткани и может уменьшить её. Но всё равно этого недостаточно, чтобы привести себя в форму. Гораздо эффективнее работают диета и спорт, считает реабилитолог.

Зато обливание холодной водой может повысить устойчивость к холоду , что особенно важно зимой. По словам Темичева, организм приспосабливается к низким температурам и человек уже не так трясётся от холода во время морозов.

«Если вам нравится это занятие и вы кайфуете от процесса, то развлекайтесь на здоровье. Если же вы хотите решить какую-то проблему со здоровьем, то я рекомендую поискать средство получше», — добавил врач.

Кому закаливаться нельзя

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух посоветовала отказаться от закаливания детям и пожилым людям. По её словам, любому человеку без предварительной консультации с врачом холодной водой обливаться вообще не стоит.

Врач перечислила основные противопоказания к закаливанию: