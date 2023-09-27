Зубр грозно глянул на россиянина и отправил его в больницу

Всё произошло в сафари-парке «Изумрудный лес» в посёлке Нарынка Клинского района. Утром 50-летний сотрудник по имени Александр понёс завтрак в вольер к зубру. И, что называется, как зашёл — так и вышел. Ещё когда он был на пороге, случилось то самое: зубр явил свой жуткий взгляд — он резко повернул голову в сторону мужчины и посмотрел на него.

Александр так испугался, что аж отшатнулся назад и в итоге упал. Падение оказалось очень неудачным — на пень с острыми краями.

Мужчина смог позвать коллег, они позвонили в скорую. В итоге у пострадавшего проникающее ранение брюшной полости, уже сделали операцию. Следственный комитет организовал проверку — возможно, зубра привлекут по всей строгости.

Оперировали недавно и жителя Благовещенска, который тоже попал в новости. 42-летний мужчина, как оказалось, несколько лет прожил со здоровым гвоздём в груди. Но со временем инородный предмет стал его беспокоить.