Зубы станут пятнистыми. Стоматолог предупредила, что нельзя перебарщивать с фтором
Иметь здоровые зубы — это и красиво чисто внешне, и безопасно для кошелька. Для этого, как минимум, нужно ответственно подходить к выбору зубной пасты и не покупать её по принципу «самая дешёвая». О том, должен ли в составе пасты быть фтор и зачем вообще нужен этот микроэлемент, «Секрет фирмы» узнал у врача — стоматолога-терапевта сети медицинских клиник «Эстет» Карины Оганесян.
Зачем нужен фтор
Врач отметила, что фтор является одним из основных элементов, от которого зависит здоровье зубов. «Его достаточное содержание в организме человека — залог предотвращения образования кариеса и укрепления эмали зубов», — заявила она.
Получить этот элемент можно через пищу и воду. Этот элемент влияет на зубы двумя способами: системным и местным.
«Фтор попадает в организм и встраивается в зубы, укрепляя их эмаль. Систематическое употребление фтора помогает предотвратить кариес и способствует тому, что зубы будут более устойчивыми к разрушению», — объяснила Карина Оганесян.
Местное воздействие происходит через фторсодержащие пасты и ополаскиватели , продолжила эксперт.
«При их правильном использовании он проникает в эмаль и создаёт защитный барьер, тем самым предотвращая деминерализацию и разрушение зубов», — уточнила собеседница «Секрета».
Чем вреден фтор
Избыток фтора в организме может привести к флюорозу — это белые, жёлтые и коричневые пятна на зубах, сказала Оганесян.
Сколько фтора должно быть в пасте
Врач отметила, что во многих пастах основной компонент — фтор. Он укрепляет зубы и предотвращает кариес.
«Нормальное содержание фтора равно — 1000–1500 ppm. Для детей, рекомендуемая доза около 500–1000 ppm», — предупредила она. Важно соблюдать дозировку и читать инструкцию на упаковке.