Зубы станут пятнистыми. Стоматолог предупредила, что нельзя перебарщивать с фтором

Местное воздействие происходит через фторсодержащие пасты и ополаскиватели , продолжила эксперт.

«При их правильном использовании он проникает в эмаль и создаёт защитный барьер , тем самым предотвращая деминерализацию и разрушение зубов», — уточнила собеседница «Секрета».

Чем вреден фтор

Избыток фтора в организме может привести к флюорозу — это белые, жёлтые и коричневые пятна на зубах, сказала Оганесян.

Сколько фтора должно быть в пасте

Врач отметила, что во многих пастах основной компонент — фтор. Он укрепляет зубы и предотвращает кариес.