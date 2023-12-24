Звезда из «Слова пацана» засветился в соцсетях у Канье Уэста. Вот она — слава

Во всем винить, а точнее благодарить стоит дизайнера Гошу Рубчинского, которого американский рэпер и бывший муж Ким Кардашьян выбрал для разработки мерча для нового альбома. А уже стилист позвал 16-летнего Ярослава для фотосессии в лонгсливе с логотипом Vultures (так называется пластинка).

Готовые фото Рубчинский опубликовал в сторис Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а их потом репостнул к себе и сам Канье. Никаких подписей он добавлять не стал, но и одного фото было достаточно и самому Ярославу, и его фанатам.

А если сердцу ближе не мерч американского рэпера, а советская и постсоветская эстетика с меховыми шапками, смешными свитерами и прочим, то вот здесь можно почитать, как одеться в стиле сериала «Слово пацана».