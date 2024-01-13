Звезда «Холопа» появится в новом сезоне «Белого лотоса»

Ранее СМИ заявляли, что в сериале «Белый лотос» снимутся также Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Паркер Поузи и Наташа Ротвелл. В новом сезоне создатели сериала расскажут, как обычно, о постояльцах и сотрудниках отеля «Белый лотос». Первый сезон разворачивался в заведении на Гавайях, второй — в его филиале на Сицилии, а третий — в Таиланде.

Новый сезон пришлось отложить из-за забастовки Гильдии сценаристов Голливуда, которую затем поддержали и актёры.

Милоша Биковича, сербского актёра с гражданством РФ, россияне знают по фильмам «Духless 2», «Лёд», «За гранью реальности», «Холоп» и «Холоп 2», «Вызов» и многим другим. К слову, сиквел о попаданцах в прошлое показал себя не очень ярко. Почитать о кассовых сборах и отзывах «Холопа 2» можно здесь.