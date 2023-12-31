Звезда «Пацанок» инсценировала свою смерть ради хайпа и заработка

Девушка записала видео со «своей могилы» и возложила на неё цветы. Она объяснила, что жива и решилась на пугающую инсценировку, чтобы показать остальным, как нужно ценить то, что имеешь.

«Эта история была о том, как пагубно может отразиться история употребления запрещённых веществ, к чему это всё вообще может привести», — рассказала она. Также на видео Янголенко зачитала стих о смерти. Ролик выложили в телеграм-канале восьмого сезона шоу «Пацанки». В общем, у продюсеров ничего святого.

О гибели участницы стало известно 22 декабря. Позже появились фото с похорон, но информации, когда и где они прошли не было. Поэтому многие до последнего не верили в гибель девушки. А тем временем Янголенко неплохо зарабатывала на своей смерти — она собирала деньги за трансляции, которые якобы устраивала её мама.

До этого Диану Янголенко ловили не только на обмане, но ещё и на воровстве.