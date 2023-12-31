Звезда «Пацанок» инсценировала свою смерть ради хайпа и заработка
Звезда реалити-шоу «Пацанки» Диана Янголенко оказалась жива и здорова. Ранее в Сети появилась информация, что участница телешоу умерла из-за передозировки наркотиков. Учитывая прошлую зависимость девушки, многим её гибель показалась закономерной, но в трагическую кончину поверили не все. Позже в соцсети выложили даже фото с кладбища, где якобы похоронили Янголенко. Но всё оказалось инсценировкой.
pacanki8_tv / Telegram
Девушка записала видео со «своей могилы» и возложила на неё цветы. Она объяснила, что жива и решилась на пугающую инсценировку, чтобы показать остальным, как нужно ценить то, что имеешь.
«Эта история была о том, как пагубно может отразиться история употребления запрещённых веществ, к чему это всё вообще может привести», — рассказала она. Также на видео Янголенко зачитала стих о смерти. Ролик выложили в телеграм-канале восьмого сезона шоу «Пацанки». В общем, у продюсеров ничего святого.
О гибели участницы стало известно 22 декабря. Позже появились фото с похорон, но информации, когда и где они прошли не было. Поэтому многие до последнего не верили в гибель девушки. А тем временем Янголенко неплохо зарабатывала на своей смерти — она собирала деньги за трансляции, которые якобы устраивала её мама.
До этого Диану Янголенко ловили не только на обмане, но ещё и на воровстве.