Звезда «Папиных дочек» признался, что удерживает его от развода с женой

В интервью порталу «Леди Mail.ru» Самойленко сказал, что по характеру он человек восточный, поэтому даже при желании не смог бы стать подкаблучником.

«Вообще, семейная жизнь — дело непростое. Думаю, если бы не дочь, мы бы с женой уже развелись. Но пока держимся», — отметил актёр.

Всего у Самойленко четверо детей — три сына от предыдущих браков и дочь, которая родилась в 2019-м. По словам звезды «Папиных дочек», с сыновьями он может быть строгим, а вот дочь из него верёвки вьёт.

Один из сыновей Самойленко — тоже Александр — снялся в нашумевшем российском сериале «Слово пацана». Чем интересен этот сериал и почему вокруг него сейчас так много хайпа и критики, — узнайте здесь.