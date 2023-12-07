Звезда «Папиных дочек» признался, что удерживает его от развода с женой
Актёр Александр Самойленко, который играл стоматолога в «Папиных дочках», рассказал о непростых отношениях с женой. Вместе с Натальей Громовой они уже 7 лет, но этого хватило на то, чтобы разочароваться друг в друге. Актёр признался, что не разводится с супругой только из-за ребёнка. В 2019 году у пары родилась дочь, для 59-летнего Самойленко это уже четвёртый ребёнок. Ранее артист трижды был женат.
В интервью порталу «Леди Mail.ru» Самойленко сказал, что по характеру он человек восточный, поэтому даже при желании не смог бы стать подкаблучником.
«Вообще, семейная жизнь — дело непростое. Думаю, если бы не дочь, мы бы с женой уже развелись. Но пока держимся», — отметил актёр.
Всего у Самойленко четверо детей — три сына от предыдущих браков и дочь, которая родилась в 2019-м. По словам звезды «Папиных дочек», с сыновьями он может быть строгим, а вот дочь из него верёвки вьёт.
Один из сыновей Самойленко — тоже Александр — снялся в нашумевшем российском сериале «Слово пацана». Чем интересен этот сериал и почему вокруг него сейчас так много хайпа и критики, — узнайте здесь.