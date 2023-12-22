Звезда «Реальных пацанов» стал отчимом актёру из «Слова пацана»
Актёр Антон Богданов женился во второй раз. Его избранницей стала нутрициолог Лаура Кемстач. Невеста у звезды сериала «Реальные пацаны», нескольких частей новогодней комедии «Ёлки» и дилогии «Майор Гром» с хорошим приданым — у неё есть собственный фитнес-центр в Санкт-Петербурге и успешный бизнес в области нутрициологии. А ещё новая пассия Богданова воспитывает восходящую звезду российского кино.
Сын Лауры Кемстач — 15-летний Леон Кемстач. Юноша известен по роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так что у Богданова с его пасынком точно будут общие темы для разговоров.
На свадьбе Богданова и Кемстач присутствовали только близкие и друзья. Вскоре молодожёны собираются в свадебное путешествие, рассказал актёр.
Богданов уже был женат. Однако его первая супруга променяла его на коллегу по «Реальным пацанам», актёра Стаса Тляшева. После развода Богданов стал воспитывать их общего ребёнка — сына Демьяна. Сейчас ему 13 лет.
Ранее фанаты раскритиковали жену Рузиля Минекаева, который тоже играл в сериале «Слово пацана». По мнению подписчиков восходящей звезды, его 25-летняя супруга, актриса Азиза Бекманова, выглядит слишком взрослой по сравнению с ним.