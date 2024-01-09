Звезда сериала «Чики» раскрыла, как привлечь в жизнь идеального мужчину

Как рассказала Горбачёва, раньше она не задумывалась о качествах, которые хотела бы видеть в своём партнёре. Но определиться с ними ей помогла специалистка. Она предложила написать список из качеств идеального мужчины, а потом расширить его до сотни.

Для артистки это стало настоящим испытанием, но в итоге упражнение помогло ей взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Теперь она понимает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой: эмоционально открытого, откровенного, не боящегося показаться уязвимым, действующего, любознательного и желающего познавать мир партнёра вместе с ним.

Горбачёва уже дважды была замужем, в первый раз — за актёром Григорием Калининым, а во второй — за музыкантом Антоном Савлеповым. Оба брака закончились разводом, так что теперь артистка ищет идеальный вариант.

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