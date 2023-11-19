Звезда сериала «Кухня» вернулась в Россию после родов
Среди россиянок укрепился тренд уезжать рожать в Аргентину. В основном они идут на это ради получения гражданства этой страны — с ним проще путешествовать по миру. Там же родила и официантка Настя из «Кухни» Ольга Кузьмина — на свет появился её второй ребёнок, девочка. А теперь 36-летняя актриса вернулась на родину. В аэропорту её встретили близкие, в том числе сын Гордей.
«Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хотя и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится. А пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!» — рассказала актриса на своей страничке в соцсети.
Подписчики написали много приятных комментариев, но были и те, кто выделился:
«Привет будущие граждане Аргентины! Интересно дадут ли материнский капитал в России?» — спросил один из них.
Недавно произошло пополнение в семье Максима Голополосова, более известного как блогер Макс +100500. У него родился сын.