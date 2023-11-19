Звезда сериала «Кухня» вернулась в Россию после родов

«Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хотя и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится. А пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!» — рассказала актриса на своей страничке в соцсети.

Подписчики написали много приятных комментариев, но были и те, кто выделился:

«Привет будущие граждане Аргентины! Интересно дадут ли материнский капитал в России?» — спросил один из них.

Недавно произошло пополнение в семье Максима Голополосова, более известного как блогер Макс +100500. У него родился сын.