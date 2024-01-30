Опубликовано 30 января 2024, 19:20
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Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер ждёт второго ребёнка
Актрису Зою Бербер россияне узнали в 2010-х после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны». Она сыграла в нём Леру Оборину. В самом начале съёмок девушка познакомилась на площадке со сценаристом Александром Синегузовым и в 2015 году родила от него дочку. Сейчас девочке уже 8 лет. Но пара рассталась, и осенью 2023-го Бербер вышла замуж за своего коллегу и теперь готовится стать матерью во второй раз.
36-летняя Бербер сама поделилась радостной новостью. Актриса выложила в соцсети фото, на которых виден её округлившийся живот.
«Пам-пам! Об этом сегодня узнаете вы и моя мама. Да, для многих это будет сейчас сюрпризом! Спасибо, мы старались удивить. Ну и... всё вы поняли», — подписала снимки актриса.
Избранник Бербер — 34-летний актёр Максим Белбородов. Он снимался в сериалах Отель «Элеон», «Метод» и «ФК Родина».
А в конце 2023 года стало известно о том, что матерью снова станет бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова. Она готовится родить четвёртого ребёнка.