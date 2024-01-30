Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер ждёт второго ребёнка

36-летняя Бербер сама поделилась радостной новостью. Актриса выложила в соцсети фото, на которых виден её округлившийся живот.

«Пам-пам! Об этом сегодня узнаете вы и моя мама. Да, для многих это будет сейчас сюрпризом! Спасибо, мы старались удивить. Ну и... всё вы поняли», — подписала снимки актриса.

Избранник Бербер — 34-летний актёр Максим Белбородов. Он снимался в сериалах Отель «Элеон», «Метод» и «ФК Родина».

А в конце 2023 года стало известно о том, что матерью снова станет бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова. Она готовится родить четвёртого ребёнка.