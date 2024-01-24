Звезда «Склифосовского» объяснила, почему прячет мужа от поклонников

«Просто для меня как-то странно выносить такую информацию на страницы прессы: „Привет народ, вот мой супруг…“ Получается какая-то презентация мужа. Так что специально ничего не скрываю, но и не афиширую свою личную жизнь», — рассказала Куликова в интервью изданию «7 дней».

Артистка добавила, что сама по себе она очень стеснительный человек и не хотела привлекать к себе внимание. А актёрская профессия позволяет ей избавиться от зажатости, чувствовать себя свободно под масками своих героинь.

СМИ пишут, что Куликова вышла замуж за 47-летнего актёра Виталия Кудрявцева. С ним она играла вместе в мелодраме «Слишком красивая жена». В 2015 году артистка развелась с коллегой Денисом Матросовым после 13 лет брака. Экс-супруги воспитывают общего сына.

Ранее исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель, которая 15 лет была замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым, подробнее рассказала о причинах развода с супругом.