Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 18:00
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Звезда «Склифосовского» объяснила, почему прячет мужа от поклонников

Актриса Мария Куликова, сыгравшая роль врача Марины Нарочинской в сериале «Склифосовский», рассказала о своём замужестве. Осенью 2023 года она удивила своих поклонников новостью о том, что вышла второй раз замуж, при этом имя не называла. Да и вообще никакими подробностями не делилась. Артистка пояснила, что на самом деле она не скрывает мужа, просто ей не хочется афишировать личную жизнь.
Звезда «Склифосовского» объяснила, почему прячет мужа от поклонников
© wikipedia.org/Ника Сергеева.

«Просто для меня как-то странно выносить такую информацию на страницы прессы: „Привет народ, вот мой супруг…“ Получается какая-то презентация мужа. Так что специально ничего не скрываю, но и не афиширую свою личную жизнь», — рассказала Куликова в интервью изданию «7 дней».

Артистка добавила, что сама по себе она очень стеснительный человек и не хотела привлекать к себе внимание. А актёрская профессия позволяет ей избавиться от зажатости, чувствовать себя свободно под масками своих героинь.

СМИ пишут, что Куликова вышла замуж за 47-летнего актёра Виталия Кудрявцева. С ним она играла вместе в мелодраме «Слишком красивая жена». В 2015 году артистка развелась с коллегой Денисом Матросовым после 13 лет брака. Экс-супруги воспитывают общего сына.

Ранее исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель, которая 15 лет была замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым, подробнее рассказала о причинах развода с супругом.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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