Опубликовано 22 января 2024, 12:40
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Звезда «Слова пацана» собралась поступать на строительный. С кино покончено?
15-летний Леон Кемстач с ноги ворвался в сердца россиян после роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Многие уже предвкушали его следующие работы, но парень всех огорошил — поступать он собирается не в театральный, а совсем мимо — на инженера. Кемстач в будущем хочет строить дома, а не вот это вот всё. Впрочем, одно другому не мешает.
Подросток рассказал журналистам, что хочет выучиться на строителя, чтобы позднее открыть свой бизнес. С актёрством совсем уж завязывать он не планирует — в будущем он собирается сочетать две профессии, чтобы получать доход от компании и при этом развивать карьеру в кино.
В принципе, делать миллион дел одновременно Кемстачу не впервой — он уже учится в школе, ходит по репетиторам, пропадает на тренировках и снимается в кино. Его дебютной работой стал фильм «Нормальный только я», которую срежиссировал его отчим Антон Богданов — звезда «Реальных пацанов» и «Майора Грома».