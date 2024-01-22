Звезда «Слова пацана» собралась поступать на строительный. С кино покончено?

Подросток рассказал журналистам, что хочет выучиться на строителя, чтобы позднее открыть свой бизнес. С актёрством совсем уж завязывать он не планирует — в будущем он собирается сочетать две профессии, чтобы получать доход от компании и при этом развивать карьеру в кино.

В принципе, делать миллион дел одновременно Кемстачу не впервой — он уже учится в школе, ходит по репетиторам, пропадает на тренировках и снимается в кино. Его дебютной работой стал фильм «Нормальный только я», которую срежиссировал его отчим Антон Богданов — звезда «Реальных пацанов» и «Майора Грома».