Опубликовано 26 января 2024, 14:40
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Звезда «Стражей галактики» появится в фильме российского режиссёра
Новая картина российского режиссёра Тимура Бекмамбетова разрабатывается студией Amazon MGM, продюсером выступит Чарльз Ровен, который уже прославился благодаря трилогии «Тёмный рыцарь», «Лиге справедливости» и «Оппенгеймеру». Съёмки, в которых голливудская звезда Крис Пратт примет активное участие, начнутся весной.
Голливудского актёра Криса Пратта многие помнят по его роли Звёздного Лорда из «Стражей галактики» в киновселенной «Марвел», и других — в «Мире Юрского периода», «Пассажирах» и прочих.
С Бекмамбетовым актёр уже работал в проекте «Особо опасен» 2008 года, где также снимались Анджелина Джоли, Джеймс Макэвой, Морган Фриман, Константин Хабенский и другие. В этот раз общей работой станет триллер «Милосердие». В центре сюжета — детектив, которого обвиняют в страшном преступлении и которому придётся доказать свою невиновность.
Но в России полно и своих звёзд, о которых теперь все говорят. Например, Никита Кологривый, который после «Слова пацана» не вылазит из скандалов. Подробнее о нём можно узнать здесь.