Звезда «Стражей галактики» появится в фильме российского режиссёра

Голливудского актёра Криса Пратта многие помнят по его роли Звёздного Лорда из «Стражей галактики» в киновселенной «Марвел», и других — в «Мире Юрского периода», «Пассажирах» и прочих.

С Бекмамбетовым актёр уже работал в проекте «Особо опасен» 2008 года, где также снимались Анджелина Джоли, Джеймс Макэвой, Морган Фриман, Константин Хабенский и другие. В этот раз общей работой станет триллер «Милосердие». В центре сюжета — детектив, которого обвиняют в страшном преступлении и которому придётся доказать свою невиновность.

Но в России полно и своих звёзд, о которых теперь все говорят. Например, Никита Кологривый, который после «Слова пацана» не вылазит из скандалов. Подробнее о нём можно узнать здесь.