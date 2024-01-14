Звезда «Такси» Сами Насери живёт в России и мечтает снять здесь сериал

Уже несколько лет Насери живёт в Москве, написал Пятый канал. 62-летний артист не против получить гражданство РФ и официально стать москвичом.

У актёра есть родной брат Биби — тоже актёр. Вместе они участвуют в рекламных и кинопроектах. Уже год Насери работает над созданием сериала о жизни заключённых. А ещё он мечтает однажды сыграть российского исторического персонажа.

Актёр Милош Бикович уже много лет снимается в двух странах — на родине в Сербии, а также в России. А на днях стало известно, что скоро он появится в новом сезоне американского сериала «Белый лотос» от HBO.