Звезда «Такси» Сами Насери живёт в России и мечтает снять здесь сериал
Актёр из Франции Сами Насери стал известен россиянам в 1998 году — после выхода на экраны фильма «Такси». Он много лет жил и снимался на родине, периодически приезжал в Россию, а в итоге поселился здесь. Насери даже отметился в российском кинематографе — сыграл коллекционера в мистической драме Веры Соколовой «Ушедшие в туман» 2019 года.
Уже несколько лет Насери живёт в Москве, написал Пятый канал. 62-летний артист не против получить гражданство РФ и официально стать москвичом.
У актёра есть родной брат Биби — тоже актёр. Вместе они участвуют в рекламных и кинопроектах. Уже год Насери работает над созданием сериала о жизни заключённых. А ещё он мечтает однажды сыграть российского исторического персонажа.
Актёр Милош Бикович уже много лет снимается в двух странах — на родине в Сербии, а также в России. А на днях стало известно, что скоро он появится в новом сезоне американского сериала «Белый лотос» от HBO.