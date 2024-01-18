Звезда «Улиц разбитых фонарей» раскрыла, как посреди ночи устроила коллеге личную жизнь

Речь идёт об Алексее Нилове, который сыграл в сериале капитана милиции Андрея Ларина. Мельникова рассказала, как однажды во время ночных съёмок в магазине меха Нилову стало нехорошо. Он накануне поймал коварный сквозняк и заметно простудился.

Поэтому Мельникова, которая уже собиралась в кадр, обратилась к работнице салона Елене и попросила её напоить коллегу чаем. Та угостила его кружечкой, и вот уже 20 лет пара живёт вместе.

Сам Нилов вспоминает тот вечер так же, но с небольшими поправками. Он отметил, что Мельникова попросила Елену вежливо, а кто-то с Ниловым не церемонился. «Другая женщина заявила: "Леночка, посмотрите, здесь где-то Нилов валяется"», — пошутил он.

Актёр объяснил, что действительно чувствовал себя неважно, поэтому предупредил всех, что во время перерыва прикорнёт на подоконнике. Там его Елена и обнаружила. Пара проговорила всю ночь, Нилов признался, что был очень впечатлён и даже читал ей стихи, чем удивил и сам себя. Супруги живут вместе уже 20 лет и сейчас планируют детей.

А если тоже хочется, чтобы в жизни всё было как в сказке, то профессиональная сваха из Самары рассказала о главных ошибках при поиске отношений.