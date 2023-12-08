Звезда «Зачарованных» рассказала о жесточайшем предательстве мужа

Шеннен была в браке с фотографом Куртом Исвариенко 14 лет. По жестокому совпадению актриса узнала о его похождениях прямо в день операции.

«Я пришла в больницу рано утром, и там выяснилось, что мой брак распался — у моего мужа был роман в течение двух лет», — поделилась Шеннен воспоминаниями.

Причём супруг хотел в тот проводить её в больницу, но она отказалась, потому что чувствовала себя преданной. Она пообещала подать на развод, если сможет выздороветь. Так и произошло.

Сейчас 52-летняя звезда «Зачарованных» уверена, что не останется в одиночества и встретит кого-нибудь достойного. К новым отношениям она уже готова.

Ранее актёр Александр Самойленко, который играл стоматолога в «Папиных дочках», рассказал непростых отношениях с женой. По его словам, брак бы уже распался, если бы не одно «но».