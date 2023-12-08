Звезда «Зачарованных» рассказала о жесточайшем предательстве мужа
Актриса Шеннен Доэрти, которая играла в сериалах «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210», поделилась воспоминаниями о том, как пережила тяжёлое заболевание и предательство супруга. В 2015 году у женщины выявили рак груди. Летом 2023-го она рассказала, что метастазы дали в головной мозг. И в день важной операции она узнала, что муж, Курт Исваренко, изменяет ей.
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Шеннен была в браке с фотографом Куртом Исвариенко 14 лет. По жестокому совпадению актриса узнала о его похождениях прямо в день операции.
«Я пришла в больницу рано утром, и там выяснилось, что мой брак распался — у моего мужа был роман в течение двух лет», — поделилась Шеннен воспоминаниями.
Причём супруг хотел в тот проводить её в больницу, но она отказалась, потому что чувствовала себя преданной. Она пообещала подать на развод, если сможет выздороветь. Так и произошло.
Сейчас 52-летняя звезда «Зачарованных» уверена, что не останется в одиночества и встретит кого-нибудь достойного. К новым отношениям она уже готова.
Ранее актёр Александр Самойленко, который играл стоматолога в «Папиных дочках», рассказал непростых отношениях с женой. По его словам, брак бы уже распался, если бы не одно «но».