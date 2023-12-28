Звезда «Холопа» тайно женился на беременной подруге. А холостяк-то был завидный
Сербский актёр и исполнитель главной роли в фильме «Холоп» и «Холоп-2» Милош Бикович тайно женился на Иване Малич. Об этом в интервью aif.ru рассказал его коллега по фильму «Холоп» актёр Иван Охлобыстин. Звезда «Интернов» объяснил, что Милош очень серьёзно относится к женщине и «сейчас женился, слава Богу». Новоиспечённые молодожёны ждут первенца.
«У него прекрасная жена», — сказал Охлобыстин.
Он отметил, что Бикович — очень хороший человек, верный товарищ и истинный патриот своей Родины. «Сербы — настоящие наши друзья. При том, что у них и прямой выгоды-то от этого нет», — добавил актёр.
О романе Биковича с сербской моделью Иваной Малич стало известно в апреле. Тогда актёр представил девушку уже как невесту. В сентябре пара заявила, что они ждут первенца. Новость о свадьбе актёр пока никак не комментировал.
Для Биковича это первый брак, а вот блогерша Саша Стриженова недавно вышла замуж уже по пятому разу.